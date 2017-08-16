Рим, 16 августа, 2017, 23:43 — ИА Регнум. 16 августа между командами «Наполи» и «Ницца» был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу итальянцев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 13-й минуте бельгийский форвард Дрис Мертенс открыл счет — 1:0.

На 70-й минуте полузащитник Жоржиньо удвоил преимущество хозяев ударом с пенальти — 2:0.

Статистика матча («Наполи» / «Ницца»)

Удары 21/6

Удары в створ 8/0

Владение 51%/49%

Фолы 14/12

Составы на матч:

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Ницца»: Кардиналь, Суке, Ле Маршан, Сарр, Данте, Жалле, Козбелло, Сен-Максимен, Лис-Мелу, Плеа.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Удаления: Козьелло — 79, Плеа — 79.

Голы: Мертенс 13 — 1:0, Жоржиньо (пен) 70 — 2:0.