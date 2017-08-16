«Наполи» уверенно обыграл «Ниццу» со счетом 2:0
Рим, 16 августа, 2017, 23:43 — ИА Регнум. 16 августа между командами «Наполи» и «Ницца» был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу итальянцев.
На 13-й минуте бельгийский форвард Дрис Мертенс открыл счет — 1:0.
На 70-й минуте полузащитник Жоржиньо удвоил преимущество хозяев ударом с пенальти — 2:0.
Статистика матча («Наполи» / «Ницца»)
Удары 21/6
Удары в створ 8/0
Владение 51%/49%
Фолы 14/12
Составы на матч:
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Ницца»: Кардиналь, Суке, Ле Маршан, Сарр, Данте, Жалле, Козбелло, Сен-Максимен, Лис-Мелу, Плеа.
Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.
Удаления: Козьелло — 79, Плеа — 79.
Голы: Мертенс 13 — 1:0, Жоржиньо (пен) 70 — 2:0.