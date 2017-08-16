Лондон, 16 августа, 2017, 23:41 — ИА Регнум. 16 августа между командами «Селтик» и «Астана» был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

На 32-й минуте Евгений Постников срезал мяч в свои ворота после навеса с правого фланга — 1:0.

Через 10 минут Скотт Синклер удвоил преимущество хозяев — 2:0.

На 60-й минуте Синклер оформил дубль — 3:0.

Через 19 минут правый полузащитник Джемс Форрест довел счет до разгромного — 4:0.

На 88-й минуте шотландский форвард Лей Гриффитс сделал счет 5:0.

Статистика матча («Селтик» / «Астана»)

Удары 10/10

Удары в створ 5/2

Владение 63%/37%

Фолы 9/21

Составы на матч:

«Селтик»: Гордон, Шимунович, Битон, Лустиг, Тирни, Браун, Синклер, Рогич, Нтчам, Форрест, Гриффитс.

«Астана»: Мокин, Шитов, Логвиненко, Постников, Шомко, Кляйнхайслер, Мужиков, Томасов, Маевский, Твумаси, Кабананга.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.

Голы: Постников 32 (авг) — 1:0, Синклер 42 — 2:0, Синклер 60 — 3:0, Форрест 79 — 4:0, Гриффитс 88 — 5:0.