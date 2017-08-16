Лондон, 16 августа, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Великобритания отвергает обвинения официального Дамаска о поставках химического оружия сирийским боевикам, сообщает 16 августа RT со ссылкой на официального представителя МИД Великобритании.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Великобритании

Кроме того, официальный Лондон подчеркнул свою непричастность к поставкам не только химического, но и обычного «летального» оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики 16 августа организовало пресс-конференцию, в ходе которой были показаны снимки с доказательствами обнаружения сирийскими военными на брошенных складах боевиков под Дамаском значительного количества химических боеприпасов, произведенных в США и Великобритании. Ручные гранаты и выстрелы к гранатометам с раздражающими газами CS и CN. По заявлению МИД Сирии, эти спецсредства произведены американскими компаниями Federal Laboratories и NonLethal Technologies, а также компанией Cherming Defence UK из Великобритании.

Пресс-конференцию проводил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, подробно описавший воздействие содержащихся в данных боеприпасах химических веществ на человеческий организм.