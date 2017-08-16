Москва, 16 августа, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Прощание с народной артисткой России Верой Глаголевой пройдёт 19 августа в московском Центральном доме кино. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, передаёт телеканал RT.

Elena Ringo Вера Глаголева

По его словам, начало церемонии прощания назначено на 11:00 мск.

«Что касается того, когда будет похоронена Глаголева, это будет решаться завтра», — сказал Лаврьентьев.

Как передавало ИА REGNUM, народная артистка России Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни.

Актриса умерла в одном из госпиталей Германии, где проходила лечение от онкологического заболевания.

Читайте также:

Путин: Смерть Веры Глаголевой — невосполнимая потеря для культуры России

Министр культуры: Вера Глаголева была «по-настоящему народной артисткой»

В Мосгордуме предлагают увековечить память Веры Глаголевой