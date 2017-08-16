Прощание с Верой Глаголевой состоится 19 августа в Москве
Москва, 16 августа, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Прощание с народной артисткой России Верой Глаголевой пройдёт 19 августа в московском Центральном доме кино. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, передаёт телеканал RT.
По его словам, начало церемонии прощания назначено на 11:00 мск.
«Что касается того, когда будет похоронена Глаголева, это будет решаться завтра», — сказал Лаврьентьев.
Как передавало ИА REGNUM, народная артистка России Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни.
Актриса умерла в одном из госпиталей Германии, где проходила лечение от онкологического заболевания.
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