Вашингтон, 16 августа, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Американская актриса Эмма Стоун возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире в 2017 году по версии журнала Forbes.

Цитата из к/ф «Ла-Ла Ленд». Реж. Дэмьен Шазелл. 2016. США Эмма Стоун

По оценкам издания, доход звезды фильма «Ла-Ла-Ленд» за последние двенадцать месяцев составил $26 млн.

Как отмечают составители рейтинга, исполненная Стоун в «Ла-Ла-Ленд» роль честолюбивой актрисы и бариста Мии «вызвала восторженные отзывы и принесла фильму $445 млн в мировом прокате». Сама актриса получила за роль золотую статуэтку «Оскар» и премию «Золотой глобус».

Второе место в рейтинге заняла звезда телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая заработала за год $25,5 млн, а на третьем оказалась исполнительница главной роли в «Голодных играх» Дженифер Лоуренс, доход которой составил $24 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых актрис вошли также Мелисса Маккарти ($18 млн), Мила Кунис ($15,5 млн), Эмма Уотсон и Шарлиз Терон (по $14 млн), Кейт Бланшетт и Джулия Робертс (по $12 млн), Эми Адамс ($11,5 млн).

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