Вашингтон, 16 августа, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Создание условий для перемирия в Сирии может стать точкой нового старта американо-российского сотрудничества, заявила 16 августа журналистам официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

По словам Хезер Науэрт, Вашингтон может использовать этот момент для начала выстраивания нового сотрудничества с Москвой.

При этом официальный представитель Госдепа США подчеркнула, что две ядерные державы не могут обойтись без тех или иных двусторонних отношений, но в любом случае Вашингтон продолжит жестко продвигать свои интересы там, где их интересы не совпадают с российскими.

Как сообщало ИА REGNUM, об учреждении в Сирии зон деэскалации вооруженного конфликта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились 7 июля на саммите G20 в Германии.

На данный момент запланировано создание четырех таких зон. Сейчас учреждены зоны деэскалации в сирийских районах Дераа, Восточной Гуте и в городе Хомс.