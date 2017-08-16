Дамаск, 16 августа, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики на специальной пресс-конференции продемонстрировало слайды с доказательствами обнаружения большого числа химических боеприпасов западного производства на брошенных складах боевиков под Дамаском. Пресс-конференция, которую провел заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, состоялась сегодня, 16 августа.

Солдаты NATO в костюмах химической защиты

Он рассказал, что после ухода боевиков из районов к востоку от Дамаска на их складах были обнаружены химические вещества раздражающего действия, произведенные в США и Великобритании.

«В больших концентрациях они могут вызывать ожоги открытых участков кожи с образованием волдырей. А при дыхании — удушье, носовые кровотечения, тошноту и рвоту. В случае невозможности выхода из зоны поражения развивается отек легких, а в некоторых случаях — паралич дыхания и смерть», — рассказал Микдад.

Также он подчеркнул, что сирийское правительство гарантирует доступ международных наблюдателей в любую точку страны, находящуюся под контролем правительственной армии.

При этом заместитель главы МИД Сирии считает, что попытки обвинить в применении химоружия Башара Асада, а не боевиков, не прекратятся.