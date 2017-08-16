Лондон, 16 августа, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Правительство Великобритании может перенести следующий этап переговоров по выходу из Европейского союза с октября на декабрь 2017 года. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

По информации телеканала, возможный перенос переговоров связан с ожиданием формирования нового правительства ФРГ по итогам выборов.

Как отмечается, власти Соединённого Королевства рассчитывают, что перемены в Свободной демократической Германии, входящей в коалицию с партией Ангелы Меркель, дадут возможность упростить переговоры по Brexit.

Напомним, 12 августа министр финансов и министр внешней торговли Великобритании Филипп Хаммонд и Лиам Фокс подтвердили намерение Лондона выйти из Европейского союза к марту 2019 года.

В эти же сроки Соединённое Королевство рассчитывает выйти из таможенного союза и общего рынка ЕС.