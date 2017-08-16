Киев, 16 августа, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Бывший руководитель Одесской области, экс-президент Грузии, лишенный гражданства Михаил Саакашвили заявил о намерении добиваться возвращения гражданства Украины 16 августа на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Одиозный политический деятель курсирует по Европе с недействительным украинским паспортом, так как ещё 26 июля миграционная служба Украины официально сообщила, что украинский президент Пётр Порошенко лишил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, которое ранее сам же ему и подарил.

На каких юридических основаниях Саакашвили пересекает границы государств, до сих пор не выяснено. Однако погранслужба Украины сделала заявление о том, что при попытке пересечь украинскую границу Саакашвили лишится своего недействительного украинского паспорта и не будет пропущен на территорию страны.

Невзирая на такие мелочи, Саакашвили заявил, что хочет добиваться возвращения себе украинского гражданства неким легальным и законным путем, о чём и сообщил всем заинтересованным лицам в прямом эфире на своей странице в социальных сетях.

Насколько этому рад Пётр Порошенко, пока неизвестно.