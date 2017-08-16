Москва, 16 августа, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Агрессивные заявления американских властей под копирку повторяют агрессивные заявления, которые делают власти Корейской Народно-Демократической Республики, и их реализация обернётся глобальной проблемой. Такое заявление сделала сегодня, 16 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командо

Она подчеркнула, что развернувшаяся острая полемика вокруг Корейского полуострова — это опасная игра между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Это действительно то, что волнует всех, ведь эта игра мускулами происходит вокруг ядерного оружия и ядерных технологий. Если то, что мы слышим из Вашингтона, может быть реализовано, то это, конечно, какой-то сценарий апокалипсиса. И главное, что эти разрушительные действия никогда не останутся внутри региона, это будет мировая проблема, мы прекрасно понимаем все риски», — сказала Захарова.

При этом она отметила, что Вашингтон в последние дни начал смягчать риторику, но сама проблема остается.

«В последнее время заявления, которые делаются в Вашингтоне, как под копирку повторяют заявления, которые делались в Пхеньяне», — заявила представительница МИД России.

Она также напомнила, что США всегда претендовали на роль супердержавы, обладающей не только ядерным оружием, но и огромными финансовыми, политическими, дипломатическими, правовыми возможностями влияния на ситуацию в отдельных регионах и в мире целом.

«И скатиться до уровня вот такого агрессивного риторического запугивания надо было еще постараться», — пояснила Захарова.