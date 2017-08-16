Российских чиновников обяжут получать образование непрерывно
Москва, 16 августа, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект указа президента России, который предусматривает непрерывное профессиональное развитие государственных гражданских служащих. Об этом 16 августа сообщил замглавы ведомства Алексей Черкасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Замминистра напомнил, что последними поправками в федеральный закон «О государственной гражданской службе» был внедрен новый подход к вопросу профессионального развития чиновников, предусматривающий получение ими новых и обновление имеющихся знаний и навыков в течение всего периода прохождения службы.
«Профессиональное развитие служащего представляет собой повышение его профессионализма и компетентности на системной основе посредством обновления имеющихся и приобретения новых знаний и умений, то есть оно должно быть непрерывным. Именно на это и направлен проект указа», — приводит слова Черкасова пресс-служба Минтруда.
В министерстве пояснили, что профессиональное развитие госслужащего включает в себя дополнительное профессиональное образование, а также семинары, тренинги, мастер-классы и «другие аналогичные мероприятия, направленные преимущественно на оперативное обновление имеющихся знаний».
Текст проекта указа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.
Согласно документу, обучать чиновников планируется посредством сервисов единого информационного ресурса и на основе образовательного сертификата на дополнительное профобразование, который должен быть внедрён с января 2019 года. При этом предусматриватся, что образование гражданского служащего на основании сертификата может осуществляться за пределами территории России.