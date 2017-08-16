Москва, 16 августа, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект указа президента России, который предусматривает непрерывное профессиональное развитие государственных гражданских служащих. Об этом 16 августа сообщил замглавы ведомства Алексей Черкасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Учиться, учиться и ещё раз учиться!

Замминистра напомнил, что последними поправками в федеральный закон «О государственной гражданской службе» был внедрен новый подход к вопросу профессионального развития чиновников, предусматривающий получение ими новых и обновление имеющихся знаний и навыков в течение всего периода прохождения службы.

«Профессиональное развитие служащего представляет собой повышение его профессионализма и компетентности на системной основе посредством обновления имеющихся и приобретения новых знаний и умений, то есть оно должно быть непрерывным. Именно на это и направлен проект указа», — приводит слова Черкасова пресс-служба Минтруда.

В министерстве пояснили, что профессиональное развитие госслужащего включает в себя дополнительное профессиональное образование, а также семинары, тренинги, мастер-классы и «другие аналогичные мероприятия, направленные преимущественно на оперативное обновление имеющихся знаний».

Текст проекта указа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

Согласно документу, обучать чиновников планируется посредством сервисов единого информационного ресурса и на основе образовательного сертификата на дополнительное профобразование, который должен быть внедрён с января 2019 года. При этом предусматриватся, что образование гражданского служащего на основании сертификата может осуществляться за пределами территории России.