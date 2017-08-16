Мадрид, 16 августа, 2017, 21:06 — ИА Регнум. «Латинская Америка сегодня — территория невидимок, — утверждает испанский портал социалистической ориентации rebelion.es. — Мишел Темер президентствует в Бразилии, хотя за него никто не голосовал, аргентинский лидер Маурисио Макри не стесняется своего нахождения в «панамском досье», колумбийский глава Хуан Мануэль Сантос замешан в коррупционном скандале, связанном с компанией Odebrecht, которая откатывала, кажется, почти всем латиноамериканским руководителям. Но до этого никому нет дела».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа

Единственная страна, на которую обращают внимания и которая в плане поставки информационных поводов для публикаций в СМИ отдувается за всех, — Венесуэла, считают авторы испанского портала.

«Мировому сообществу, по большому счету, наплевать на то, как ущемляются и попираются демократические нормы в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике и Перу. Американоориентированные консерваторы не должны давать отчет, почему в их странах не проводятся выборы, ведутся политические преследования, возникают коррупционные скандалы и отсутствует свобода слова, — подчеркивает СМИ. — Они могут делать все, что им придет в голову — и это не будет предано гласности. Их не будут склонять в прессе и давить финансовыми санкциями. Рейтинги уровня развития демократии, как признает британский журнал The Economist, определяются на основе критериев, которые удобны тем, кто эти топ-листы составляет, а категории учета, за которые выставляются оценки, на всякий случай не приводятся. Во избежание возникновения полемики и обвинений в приверженности составителей системе двойных стандартов».

«Да, Венесуэле сейчас несладко. Но она борется против влияния США, и потому ей тяжелее, чем другим. Хотя вряд ли довольны своей жизнью 8 миллионов колумбийских бедняков, 55 миллионов живущих за чертой бедности мексиканцев и 6,5 миллиона перуанцев. После прихода к власти Макри число бедных в Аргентине выросло на 1,5 млн. В Бразилии за время президентства Темера — на 3,5 млн. И никаких поводов для того, чтобы говорить об идущем в этих странах процессе восстановления экономики, нет оснований. Консерваторы только потребляют и не умеют организовывать позитивные процессы. Венесуэла же стремится вырваться из этого порочного круга зависимости от могущественного «соседа с севера», и именно потому ее критикуют и пытаются загнать в рамки, угрожая, в том числе, военным вмешательством. Венесуэлу надо поддерживать», — резюмируют авторы.

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