Каракас, 16 августа, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс и президент Аргентины Маурицио Макри в ходе совместной пресс-конференции в Буэнос-Айресе заявили, что «нашли невоенный путь восстановления демократии в Венесуэле», сообщает выходящее в Каракасе Ultinas noticias.

Плаца Боливар в Каракасе. Венесуэла

«Пенс, отправившийся на этой неделе в турне по странам Южной Америки с целью сколачивания блока «желающих навести порядок в Венесуэле», заявил, что «Америка не намерена сидеть сложа руки и безучастно наблюдать за происходящим в Венесуэле, где, по его мнению, установился авторитарный режим, — отмечает издание. — Вице-президент США поздравил главу Аргентины с тем, что у него «пошли реформы и заметны признаки экономического роста», после чего Макри, польщенный похвалой высокого гостя, поспешил сказать, что «уже обсуждал план мирного восстановления демократии в Венесуэле с президентом Колумбии».

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Пенс на эти слова, пишет венесуэльская газета, откликнулся тирадой, выражающей озабоченность Вашингтона положением дел в Боливарианской республике: «Нам нужна сильная и стабильная Венесуэла для всего континента. США будут продолжать работать со свободными странами южного полушария, пока демократические принципы в Венесуэле не восторжествуют».

При этом мнение народа страны, где США собирается «наводить порядок», то есть устанавливать свои принципы устройства общества, североамериканские заботливые политики спрашивать не намерены, резюмирует издание.

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