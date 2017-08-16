Нью-Йорк, США, 16 августа, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов способствовать реанимации переговорного процесса по ситуации на Корейском полуострове, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Антониу Гутерреш подчеркнул, что нарастание напряжённости усиливает риск эскалации конфликта, недоразумений и опасных просчётов. Поэтому необходимо добиваться снижения накала в высказываниях и активизировать дипломатические меры.

Генсек ООН заявил, что готов предоставить свои посреднические услуги и любую помощь всем участникам шестисторонних переговоров по Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына за заявление о том, что не будет спешить с ядерным ударом по базе США на тихоокеанском острове Гуам.