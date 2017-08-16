Генсек ООН готов способствовать новым переговорам по ситуации вокруг КНДР
Нью-Йорк, США, 16 августа, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов способствовать реанимации переговорного процесса по ситуации на Корейском полуострове, сообщает RT.
Антониу Гутерреш подчеркнул, что нарастание напряжённости усиливает риск эскалации конфликта, недоразумений и опасных просчётов. Поэтому необходимо добиваться снижения накала в высказываниях и активизировать дипломатические меры.
Генсек ООН заявил, что готов предоставить свои посреднические услуги и любую помощь всем участникам шестисторонних переговоров по Корее.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына за заявление о том, что не будет спешить с ядерным ударом по базе США на тихоокеанском острове Гуам.