«Утрехт» одержал домашнюю победу над «Зенитом»
Амстердам, 16 августа, 2017, 20:50 — ИА Регнум. 16 августа на стадионе «Галденвард» команды «Утрехт» и «Зенит» сыграли первый матч 4-го квалификационного раунда ЛЕ. Матч завершился минимальной победой голландцев со счетом 1:0.
Fcutrecht.nl
FC Utrecht
На 77-й минуте Закария Лабьяд открыл счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния после неудачной игры Андрея Лунева — 1:0.
Статистика матча («Утрехт"/"Зенит»)
Удары 7/4
Удары в створ 13/4
Владение 50%/50%
Фолы 9/7
Составы на матч:
«Утрехт»: Йенсен, ван Марел, ван дер Мер, Брафхейд, Аюб, Эмануэлсон, де Стрек, Керк, Лабьяд, Дессерс.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Паредес, Иванович, Красневиттер, Ерохин, Кокорин, Дриусси, Жирков.
Главный арбитр матча: Винчич.
Голы: Лабьяд 77 — 1:0.