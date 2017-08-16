Амстердам, 16 августа, 2017, 20:50 — ИА Регнум. 16 августа на стадионе «Галденвард» команды «Утрехт» и «Зенит» сыграли первый матч 4-го квалификационного раунда ЛЕ. Матч завершился минимальной победой голландцев со счетом 1:0.

Fcutrecht.nl FC Utrecht

На 77-й минуте Закария Лабьяд открыл счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния после неудачной игры Андрея Лунева — 1:0.

Статистика матча («Утрехт"/"Зенит»)

Удары 7/4

Удары в створ 13/4

Владение 50%/50%

Фолы 9/7

Составы на матч:

«Утрехт»: Йенсен, ван Марел, ван дер Мер, Брафхейд, Аюб, Эмануэлсон, де Стрек, Керк, Лабьяд, Дессерс.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Паредес, Иванович, Красневиттер, Ерохин, Кокорин, Дриусси, Жирков.

Главный арбитр матча: Винчич.

Голы: Лабьяд 77 — 1:0.