Париж, 16 августа, 2017, 20:21 — ИА Регнум. На юго-востоке Франции частный беспилотник доставил контрабандную посылку в тюрьму, 16 августа сообщает Anadolu со ссылкой на государственные СМИ.

Nicolas Halftermeyer Квадрокоптер Parrot AR.Drone 2.0

Инцидент произошёл в тюрьме города Валанс 15 августа. Примерно в 15:30 по местному времени беспилотник приземлился в тюремном дворе.

Тюремная стража сразу же подняла тревогу, однако заключенные успели забрать и спрятать содержимое посылки, поиски оказались безуспешными.

Сотрудники тюремной охраны заявили, что существует опасность того, что в следующий раз беспилотник могут использовать для контрабанды оружия или взрывчатых веществ.

Напомним, аналогичные случаи характерны для тюрем США. За последние пять лет в Соединённых Штатах было зарегистрировано несколько десятков подобных инцидентов, беспилотники использовали для доставки мобильных телефонов и психотропных веществ.

В июне 2017 года в небольшой тюрьме Les Nicolles, расположенной на острове Гернси в проливе Ла-Манш, для предотвращения передачи заключенным запрещённых предметов с помощью беспилотников запустили систему Sky Fence, обеспечивающую активные радиопомехи.