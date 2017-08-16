Москва, 16 августа, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Последнее исследование компании Regus показало, что российские офисные сотрудники со скепсисом относятся к работе из дома, полагая, что она связана с многочисленными отвлекающими факторами. Так считают 48% опрошенных. При этом 70% опрошенных уверены, что работа рядом с домом лишена таких недостатков.

Работа дома

Компания Regus провела исследование, в котором приняли участие более 660 офисных работников в России (Москва, Петербург, Екатеринбург и Челябинск). Основные отвлекающие факторы для опрошенных — это члены семьи (51%), домашние питомцы (42%), домашние звуки, звонки в дверь, шум стиральной или посудомоечной машин (24%), плохое подключение к интернету (11%). 27% респондентов считают, что работа дома вызывает у них чувство одиночества, а работа рядом с домом — это хорошая альтернатива. Идея работы рядом с домом популярна среди 70% респондентов.