Вашингтон, 16 августа, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Должность директора по коммуникациям Белого дома временно займет 28-летняя Хоуп Хикс, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неофициальные источники.

Nvkz-chess.ru Перестановки

Телеканал отмечает, что Хикс, начавшая работать с Дональдом Трампом ещё до начала его предвыборной кампании, будет занимать этот пост до окончания процедуры отбора кандидатов на должность директора по коммуникациям Белого дома.

28-летняя Хоуп Хикс, занявшая место Энтони Скарамуччи, была пресс-секретарём Дональда Трампа с самого начала его предвыборной кампании, вела его аккаунт в Twitter, а в администрации президента работала директором по стратегическим коммуникациям.

Хоуп Хикс вошла в окружение Трампа благодаря знакомству с его дочерью Иванкой. В январе 2017 года Хоуп Хикс возглавила топ-30 успешных молодых американских политиков по версии журнала Forbes.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент США Дональд Трамп уволил директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, занимавшего эту должность всего десять дней.