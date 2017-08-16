Калуга, 16 августа, 2017, 20:14 — ИА Регнум. 34 проекта от 32 некоммерческих организаций приняли участие в первом конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Семь из них стали победителями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Олег Калугин на встрече с представителями НКО

Среди победителей НКО в президентском конкурсе: областная военно-патриотическая общественная организация «Военный историк», православная религиозная организация — учреждение Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь в городе Малоярославец Калужской епархии Русской православной церкви, Некоммерческий фонд «Общественный фонд Обнинска», Автономная некоммерческая организация «Общинный центр педагогики «СПАС», Автономная некоммерческая организация по развитию проектов в сфере науки и просвещения «Институт передачи биологических знаний», Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Радуга», Автономная некоммерческая организация «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее». Общая сумма привлеченных средств по итогам конкурса составила свыше 8,6 млн рублей.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин отметил «активную гражданскую позицию» победителей и заявил, что НКО региона продолжат участвовать в подобных конкурсах.

«Надеюсь, что на калужской земле будут реализованы новые интересные идеи и проекты», — подчеркнул Олег Калугин.

Отметим, что победителями первого общероссийского конкурса признали 970 НКО из 79 регионов. Общая сумма выделенных грантов составила 2 млрд 250 млн рублей. Более 80% грантов получили региональные организации. Наиболее востребованными направлениями конкурса стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения, социальная поддержка населения, сохранение исторической памяти, проекты в области искусства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском регионе зарегистрировано более 1000 некоммерческих организаций, но реальную работу осуществляют лишь несколько десятков.

В октябре 2016 года в Калуге открылся ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива», где НКО могут получить консультации по юридическим и экономическим вопросам и помощь с оформлением заявок на получение грантов.