Москва, 16 августа, 2017, 20:06 — ИА Регнум. В Минтрансе готовы рассмотреть предложение по замене автобусного парка со сроком использования свыше 10 лет. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов, по итогам обращения ООП заместитель председателя правительства Виталий Мутко дал поручение подготовить комплексную программу по замене пассажирского транспорта.

Busphoto.ru Автобус. Омск

«Мы часто слышим, что власть не слышит общественников. Вот вам наглядный пример, отправляем письмо в Минтранс 12 июля с просьбой о разработке совместной с Минпромторгом программы по замене автобусов старше 10 лет. Речь идёт о поправках, запрещающих перевозить детей на старых автобусах, только данные правила постоянно откладывают и не дают им вступить в силу. При этом мотивации у перевозчиков заменить транспорт не было», — отметил Зотов.

Он заявил, что по итогам встречи заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко с представителями туристических компаний Минтрансу России с Минпромторгом России и Минкультуры России поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в правительство РФ предложения по поддержке закупок транспортных средств для организации групповых туристских поездок.

«При поступлении соответствующих предложений от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций Минтранс России совместно с Минпромторгом России и Минкультуры России проработает их и в установленном порядке направит в правительство РФ», — говорится в официальном письме Минтранса России «Общероссийскому объединению пассажиров».

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля должны были вступить в силу новые правила перевозки детей, которые запрещают их организованную перевозку на автобусах, работающих более 10 лет. «Общероссийское объединение пассажиров» направило в адрес министра транспорта Максима Соколова обращение с просьбой отложить вступление данного постановления в силу и принять программу поддержки по замене автобусного парка.

«Сейчас важно, чтобы параметры программы были понятны и комфортны для перевозчиков, что позволит в кратчайшие сроки произвести замену транспорта. Безусловно, все пассажиры выиграют от реализации программы, которая позволит повысить качество перевозок», — добавил Зотов.

Напомним, 1 января 2017 года должен был вступить в силу пункт 3 постановления правительства РФ №1177 от 17 декабря 2013 года, согласно которому для перевозки детских туристических групп должны использоваться автобусы не старше 10 лет. Такая мера вызвала большой резонанс среди представителей туристического бизнеса, которые единогласно заявили, что это пагубно скажется на детском туризме в России.