Кропивницкий, Украина, 16 августа, 2017, 19:51 — ИА Регнум. На Украине шахтеры урановых рудников объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы и остановки добычи урана, сообщает газета «Известия».

Забастовка рабочих Путиловского завода. 1905

По информации издания и местных СМИ, в Кировограде рабочие Восточного горно-обогатительного комбината проводят акцию протеста.

Ситуация усугубляется тем, что что представители руководства шахт сообщили работникам, что продолжать добычу урана и руды сразу на трёх уровнях рудника не позволяют действия спецкомиссии при госслужбе геологии и недр Украины.

Комиссия не продлила разрешение на добычу руды и пользование недрами, так как отсутствие кворума не позволяет провести заседания.

Восточный комбинат по добыче и переработке урановой руды является единственным предприятием Украины, добывающим сырьё для ядерного топлива, нужного для атомных электростанций страны. Он добывает порядка 40% концентрата урана, необходимого для производства ядерного топлива, потребляемого украинскими АЭС.