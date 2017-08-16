Москва, 16 августа, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения правительства Москвы на 25 улицах в районе Хамовники осуществляет эксперимент, в рамках которого планируется организовывать парковочные зоны без использования таких дорожных знаков, как «Парковка» и «Платные услуги». Как заявили представители ЦОДД на пресс-конференции 16 августа, в случае успешного завершения указанных мероприятий общее количество дорожных знаков на столичных улицах удастся сократить на 40 процентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Замена знаков в московском районе Хамовники

Дарья Антонова ИА REGNUM Замена знаков в московском районе Хамовники

В рамках эксперимента для обозначения парковок будут устанавливаться знаки «Зона регулируемой стоянки».

«Власти Москвы стараются максимально комфортно организовать парковочные пространства для водителей. В этих целях много внимания уделяется грамотному применению знаков и разметки, обозначающих парковку, проводятся мероприятия, направленные на сокращение количества дорожных знаков», — заявил первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ходаков

По его словам, одним из способов достижения заявленных целей является применение знака «Зона регулируемой стоянки». Его будут использовать на территории платного парковочного пространства. В тоже время такие знаки, как «Парковка» и «Платные услуги» в её пределах использоваться не будут. По словам Александра Ходакова, это позволит сократить общее количество знаков на 40%.

«В целях снижения возможных рисков в эксперименте предусмотрено применение цветной (голубой) горизонтальной дорожной разметки для обозначения специализированных парковочных мест для дополнительного информирования водителей транспортных средств», — пояснил Александр Ходаков.

Представитель ЦОДД подчеркнул, что данное решение согласовано с Госавтоинспекцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Замена знаков в московском районе Хамовники

Кроме того, в рамках эксперимента на хамовнических улицах будут использоваться знаки уменьшенного размера, а также совмещенные дорожные знаки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Замена знаков в московском районе Хамовники

Сообщается, что по результатам проведения пилотного проекта по истечению 3-х месяцев будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения зон регулируемой стоянки.

Напомним, что знаки дорожного движения устанавливаются на обочине дорог для сообщения информации водителям и пешеходам.