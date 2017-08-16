В Москве очередной эксперимент, теперь по сокращению дорожных знаков
Москва, 16 августа, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения правительства Москвы на 25 улицах в районе Хамовники осуществляет эксперимент, в рамках которого планируется организовывать парковочные зоны без использования таких дорожных знаков, как «Парковка» и «Платные услуги». Как заявили представители ЦОДД на пресс-конференции 16 августа, в случае успешного завершения указанных мероприятий общее количество дорожных знаков на столичных улицах удастся сократить на 40 процентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В рамках эксперимента для обозначения парковок будут устанавливаться знаки «Зона регулируемой стоянки».
«Власти Москвы стараются максимально комфортно организовать парковочные пространства для водителей. В этих целях много внимания уделяется грамотному применению знаков и разметки, обозначающих парковку, проводятся мероприятия, направленные на сокращение количества дорожных знаков», — заявил первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков.
По его словам, одним из способов достижения заявленных целей является применение знака «Зона регулируемой стоянки». Его будут использовать на территории платного парковочного пространства. В тоже время такие знаки, как «Парковка» и «Платные услуги» в её пределах использоваться не будут. По словам Александра Ходакова, это позволит сократить общее количество знаков на 40%.
«В целях снижения возможных рисков в эксперименте предусмотрено применение цветной (голубой) горизонтальной дорожной разметки для обозначения специализированных парковочных мест для дополнительного информирования водителей транспортных средств», — пояснил Александр Ходаков.
Представитель ЦОДД подчеркнул, что данное решение согласовано с Госавтоинспекцией.
Кроме того, в рамках эксперимента на хамовнических улицах будут использоваться знаки уменьшенного размера, а также совмещенные дорожные знаки.
Сообщается, что по результатам проведения пилотного проекта по истечению 3-х месяцев будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения зон регулируемой стоянки.
Напомним, что знаки дорожного движения устанавливаются на обочине дорог для сообщения информации водителям и пешеходам.