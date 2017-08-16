Мадрид, 16 августа, 2017, 19:30 — ИА Регнум. У южного побережья Испании были спасены более 300 мигрантов, пытавшихся попасть в страну из Марокко, согласно заявлению морской спасательной службы Испании, 16 августа сообщает Reuters.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

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Среди 317 мигрантов из североафриканских стран находилось 32 ребёнка. Всего сотрудники морской спасательной службы обнаружили семь лодок с мигрантами.

Напомним, ранее власти Испании сообщили о резком увеличении количества мигрантов из североафриканских стран, прибывающих в Испанию по морю. Ожидается, что их численность удвоится по сравнению с 2016 годом.

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В период с 2010 по 2016 год ежегодное количество прибывших мигрантов составило в среднем 5 тыс. человек. С января по июль 2017 года в Испанию прибыло уже около 11 тыс. мигрантов.