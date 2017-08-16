Киев, 16 августа, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк стал совладельцем телеканала «Эспресо». Об этом сегодня, 16 августа, сообщает телеканал RT.

ИА REGNUM Яценюк двуликий

Сообщается, что Яценюк значится в составе учредителей — конечных бенефициаров компании «Астра Финанс», которая владеет ООО «Голбери», которое, в свою очередь, выступает владельцем телеканала «Эспресо».

Стоить отметить, что среди конечных бенефициаров «Астра Финанс» — жена министра внутренних дел Украины Арсения Авакова Инна. Сам Аваков стал главой МВД именно при Яценюке и входит в партию «Народный фронт».