Киев, 16 августа, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко поручил Совету по национальной безопасности и обороне провести расследование по факту возможной передачи украинских военных технологий Северной Корее. Об этом он сообщил 16 августа на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Рассуждения эксперта в статье The New York Times о возможности поставок Киевом ракетных двигателей или соответствующих технологий КНДР Пётр Порошенко назвал «абсурдными обвинениями», подчеркнув, что Украина «добросовестно придерживается международного режима нераспространения».

«Поэтому поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортному контролю, а также ГП «Южмаш» и КБ «Южное», провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трёх дней», — сообщил президент.

При этом Порошенко выразил убеждение, что данная процедура «позволит достоверно подтвердить надуманность предположений об «украинском следе» в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка».

Напомним, 14 августа газета The New York Times в своём материале привела комментарий эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, по мнению которого, прогресс в ракетных испытаниях КНДР может быть связан с использованием украинских технологий. По его словам, речь идёт о двигателях РД-250 производства украинской компании «Южмаш».

16 августа Киев обвинил Россию в поставках КНДР украинских ракетных двигателей.