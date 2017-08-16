Калининград, 16 августа, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда. Об этом глава государства заявил сегодня, 16 августа, в ходе рабочей встречи с исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

Andrey Fimushkin Строительство кольцевой дороги. Калининград

Встреча с Алихановым состоялась по завершении совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны.

В ходе встречи Путин дал указание Алиханову обратить внимание на решение проблем, о которых местные жители сообщали в ходе «Прямой линии» с главой государства. Также обсуждалось социально-экономическое положение Калининградской области.

Президент, в частности, поручил врио губернатора завершить строительство объездной автодороги вокруг Калининграда и довести до логического завершения решение по освобождению авиаперевозок в регион от НДС.

«Нам нужно достроить объездную дорогу, кольцо вокруг Калининграда», — сказал Путин.

Напомним, Алиханов в сентябре 2017 года примет участие в выборах главы региона в качестве кандидата от партии «Единая Россия».