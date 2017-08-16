Кишинёв, 16 августа, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Молдавская экономика находится в «катастрофическом состоянии». Об этом заявил 16 августа экономист кишиневского экспертного центра IDIS Viitorul, экс-депутат парламента Молдавии от Либерально-демократической партии Вячеслав Ионицэ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Падение

В подтверждение своих слов он привел статистику кредитования в молдавской экономике, указав, что оно непрерывно уменьшается в течение почти трех лет. «Во втором квартале этого года объем кредитов составил 34,2 млрд. леев (1 рубль = 0,3 лея — прим. ИА REGNUM ) по сравнению с 47,2 млрд. леев в третьем квартале 2014 года, сократившись более чем на 13 млрд леев. Но по отношению к ВВП ситуация еще более драматичная. Кредитование экономики составляет 24,2% ВВП. Это самый низкий уровень за последние годы и на 70% ниже пика в третьем квартале 2014 года», — отмечает Ионицэ.

«Неспособность экономики поглощать финансовые ресурсы ясно демонстрирует катастрофическое состояние нашей экономики. Печально, но факт, экономика умирает и не видны никакие признаки ее возможного возрождения», — заключил экономист.