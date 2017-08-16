Москва, 16 августа, 2017, 18:26 — ИА Регнум. «Газпром» за период с начала 2017 года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба компании.

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Как уточняется, за период с 1 января по 15 августа экспорт в дальнее зарубежье вырос на 12,7 млрд кубометров, объём поставок потребителям достиг 118,3 млрд кубометров.

В компании отмечают, что повышенный спрос на российский газ сохраняется в странах Западной и Центральной Европы.

Так, экспорт в Германию с начала года увеличился на 14,5%, в Австрию — на 66,7%, в Словакию — на 28%, в Чехию — на 27,9%.

Добыча газа «Газпромом» за период с января по август, по предварительным оценкам, выросла на 19,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 283,8 млрд кубометров.

Согласно данным ежеквартального отчёта кампании, опубликованного 14 августа, в 2017 году «Газпром» намерен добыть 453,6 млрд кубометров газа, что на 8,2% больше показателя предыдущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за первое полугодие 2017 года снизилась более чем в одиннадцать раз в сравнении с 2016 годом и составила 17,376 млрд рублей.