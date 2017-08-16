Киев, 16 августа, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Военнослужащие из США завершили подготовку очередной группы артиллерийских разведчиков ВСУ, сообщает 16 августа пресс-служба главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

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По заявлению пресс-службы, обученные американскими инструкторами украинские военнослужащие составят мобильные группы инструкторов и будут обучать артиллеристов, участвующих в карательной операции в Донбассе.

Ранее официальный Киев уже заявлял, что за три года Вашингтон выделил более $ 600 млн на материально-техническую помощь ВСУ и подготовку украинских военных.

Напомним, официально США оказывают военную помощь Украине только в виде снаряжения, оборудования и «нелетального вооружения». Кроме личного состава украинских вооруженных сил, американские инструкторы занимаются обучением подразделений Национальной гвардии Украины, где особенно высок процент сторонников нацистской идеологии.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года украинское руководство, пришедшее к власти путем государственного переворота, проводит военную карательную операцию против населения ДНР и ЛНР, не признавшего эту власть. По официальным подсчетам ООН, с тех пор в ходе вооруженного конфликта погибло не менее 10 тыс. человек.