Феодосия, Крым, 16 августа, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Десятки семей-переселенцев из Феодосии и Щёлкино, почти год назад получивших из рук главы Минстроя РФ Михаила Меня и первых лиц Республики Крым ключи от якобы новых квартир, до сих пор не могут в них заселиться, поскольку судьба скандального дома находится в подвешенном состоянии. Об этом сегодня, 16 августа, заявил крымский общественник и правозащитник Александр Талипов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Бомжи. Санкт-Петербург. 08.2016

«Эпопея с домом для переселенцев продолжается. Буквально через полтора месяца исполнится год с момента вручения ключей министром строительства РФ в Феодосии, а воз и ныне там. Застройщик наколол всех, ещё и жертву из себя сделал, не все деньги ему «Генбанк» за дом отдал, а то, что дом вообще под снос должен был пойти, все молчат. Людям не легче, до сих пор нет ясности, что будет с их квартирами, ну, а пока Службой стройнадзора выдано очередное, четвёртое разрешение на «новое» строительство дома, который уже в 2012 году был построен», — подчеркнул крымский общественник и правозащитник.

Он также отметил, что аналогичная ситуация наблюдается в Щёлкино, где в два дома до сих пор не вселились люди.

«Все знают, все понимают, что 90 млн рублей отдали мошеннику, что дом незаконный, но что им теперь делать? Сносить дом? Узаконить? А как узаконить, если он незаконный? Будут сейчас стройнадзор душить, чтоб выдали документы», — добавил он.

Напомним, в ноябре прошлого года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень и глава Крыма Сергей Аксёнов торжественно вручили сорока феодосийским семьям, а так же ещё 69 семьям в Щёлкино ключи от новых квартир по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

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«В этом году жители двух городов Крыма получат в общей сложности 109 квартир. Дома вводятся в эксплуатацию. Из федерального бюджета было выделено на это более 132 млн рублей. На следующий год мы также закладываем соответствующие средства. Все аварийные дома будут расселены», — подчеркнул 7 ноября 2016 года федеральный министр.

Спустя несколько дней несколько крымских чиновников ещё раз заверили общественность в том, что большая часть квартир дома в Феодосии готова на 100%, а в остальных — готовность составляет 90−95%.

«В этом доме по улице Габрусева, 2 застройщик сдаёт в эксплуатацию 105 квартир, из них 40 предназначены для переселения граждан из аварийного жилья с улицы Мелиораторной. Это жильё эконом-класса, которое отвечает всем требованиям. Все коммуникации подключены, есть свет, вода и тепло. После того, как жильцы окончательно вселятся и определятся с газовым оборудованием, газ также будет включён», — заявлял, в частности, тогдашний министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов, который в июне этого года был отправлен в отставку.

Вице-премьер крымского правительства Олег Казурин, который курировал в Крыму строительство, программу ФЦП и новые дома для переселенцев, а позже был арестован СК РФ по подозрению в получении взятки в 27 млн рублей, обещал, что все имеющиеся недостатки квартир будут устранены.

При этом напомним о скандале, который был вызван публикацией видеоролика Александра Талипова, появившегося более года назад на канале известного видеоблогера Анатолия Шария, после просмотра которого возникло предположение, что министру РФ показали «потёмкинскую деревню». Во многих подъездах вместо готовых квартир общественник зафиксировал полную разруху.

«После моих многочисленных обращений в минстрой РК и правоохранительные органы в середине января приехала проверять дома минстроевская комиссия», — рассказывал позже прессе Талипов, отметив, что застройщик показал им квартиры с отделкой, а неготовые не стал показывать, сославшись на то, что всё везде сделано одинаково. После этого, по словам Талипова, Лукичев пообещал, что 1 марта 2016 года люди смогут вселиться.

Вдобавок позже выяснилось, что далеко не все обитатели подъезда являются переселенцами по ФЦП, а некоторые семьи оплатили квартиры за свой счёт год назад, поскольку дом начали строить ещё при Украине в 2011 году, хотя целевое назначение земли не позволяло там ничего возводить.