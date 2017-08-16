Москва, 16 августа, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Тренд на дедолларизацию российской экономики появился в 2014 году и сейчас уже исчерпал себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал, комментируя заявления лавы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о тренде к дедолларизации экономики РФ.

Доллар

«Этот тренд начался еще в начале 2014 года и был вызван нескольким факторами: санкциями и падением цен на нефть. В этих условиях приток валюты в страну существенно сократился, что сделало экономику России существенно менее независимой от доллара», — заявил Сигал.

При этом, напоминает он, экономика страны в тот момент находилась в рецессии. Сегодня же тренд на дедолларизацию сходит на нет:

«Экономическая ситуация начинает улучшаться, поэтому этот тренд постепенно исчерпывает себя, особенно в условиях, когда иностранный капитал активно входит на рынок госдолга РФ».

В целом, по его словам, тренд на долларизацию в мировой экономике может продолжиться в долгосрочной перспективе, но сегодня он не принесет российской экономике улучшений.

«В текущих условиях отказ от доллара в принципе невозможен, более того, опасен для российской экономики», — уверен Сигал.

Напомним, что глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 16 августа сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в российской экономике наметился тренд на дедолларизацию. В частности, по его словам, Центробанк РФ предпринял несколько важных шагов, чтобы банки выдавали меньше валютных кредитов. Ранее о том, что российская экономика может отказаться от доллара как от расчетной валюты заявлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.