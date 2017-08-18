Варшава, 19 августа, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Сельское хозяйство Польши переживает череду сложных обстоятельств. Сможет ли украинский кризис вкупе с возрождением российского машиностроения поспособствовать преодолению польских трудностей, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Действия, а точнее, их отсутствие, в исполнении министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля вызвали массу нареканий со стороны главы западно-поморского отделения Польской крестьянской партии (PSL) Ярослава Жепы. Выдвинутая 41 претензия позволила Жепе назвать Юргеля «исключительным вредителем». Обещания последнего повысить субсидии от Евросоюза так и остались обещаниями. Эти и другие претензии стали причиной предложения Ярослава Жепы отправить в отставку не справляющегося со своими обязанностями министра.

Тем не менее, судя по растущему количеству запросов на иностранную рабочую силу, дела в сельскохозяйственной отрасли Польши не так плохи. В первом полугодии 2017 года в центрах занятости зарегистрировано почти 948 000 заявок, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно любят польские аграрии украинцев, которые быстро обучаются польскому языку и обладают «культурной близостью». Последние три года россияне или молдаване становятся редкостью, по большей части гастарбайтер на территории Польши является украинцем.

Россияне же представлены на польских сельхозугодьях более технологичным образом: начавшиеся поставки новейших комбайнов Ростсельмаша из Ростова-на-Дону вызвали некоторую сенсацию качеством своей работы. Польские фермеры обращают внимание на то, что в сложных для других моделей условиях, например, повышенной влажности, российские комбайны продолжают функционировать, не допуская никаких дефектов.

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