Москва, 16 августа, 2017, 17:59 — ИА Регнум. По предварительным данным, известная актриса Вера Глаголева скончалась от онкологического заболевания. Об этом сегодня, 16 августа, пишет «Комсомольская правда».

Elena Ringo Вера Глаголева

Сообщается, что актриса скончалась в одном из госпиталей в Германии. Туда она поехала на лечение, так как в Германии проживает её брат Борис.

Сейчас в Германии собралась вся семья Глаголевой. Похоронят актрису в России. Её дочь Анастасия Шубская на своей странице в Instagram подтвердила информацию о смерти Глаголевой.

«Наша любимая… неповторимая и единственная… нет слов и нет сил… ты рядом и мы чувствуем это…», — написала Шубская.

Также она просила журналистов не беспокоить членов семьи в связи с трагической утратой.

Стоит отметить, что в мае 2017 года появилась информация о том, что Глаголева проходит курс лечения за границей. Однако тогда сама актриса слухи о своей тяжелой болезни опровергала.