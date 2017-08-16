Москва, 16 августа, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Российское киноискусство понесло невосполнимую потерю со смертью актрисы Веры Глаголевой, заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Пресс-служба Президента России Звание «Народный артист Российской Федерации» присвоено актрисе Вере Глаголевой. 2011

«Вера Витальевна обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком редкого обаяния и красоты. По-настоящему народной артисткой», — приводит заявление министра пресс-служба Минкультуры.

Мединский отметил, что миллионы людей в России восхищались «неподражаемой, яркой, всегда искренней игрой» актрисы.

«Каждый, кто когда-либо сталкивался с уникальным дарованием Веры Глаголевой, проникался глубокой симпатией и уважением к её мастерству, трудолюбию, целеустремлённости», — отметил он.

Министр культуры выразил соболезнования близким и родным, коллегам и поклонникам творчества Веры Глаголевой.

Как передавало ИА REGNUM, народная артистка России Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни после продолжительной болезни.