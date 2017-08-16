Тула, 16 августа, 2017, 17:48 — ИА Регнум. В Тульской области внедрению информационных технологий уделяется особое внимание. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил губернатор Алексей Дюмин в своем выступлении на выездном совещании Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальной безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО). Совещание 16 августа в Рязани провели секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред президента в ЦФО Александр Беглов, а основной его темой стали меры по обеспечению транспортной безопасности, включая антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, и вопросы информационной безопасности.

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По словам главы Совбеза, контрольно-технические мероприятия по оценке защищенности информационных систем и сетей связи органов власти ЦФО выявили, что они по-прежнему уязвимы для различных видов информационного воздействия.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в Тульской области внедрению информационных технологий уделяется особое внимание. Сегодня более 65% жителей региона имеют доступ к Интернету, более 60% граждан получают государственные и муниципальные услуги в электронном виде — это пятое место в ЦФО и десятое — в России по данным Росстата РФ. Регион занимает третье место в стране по доле граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Губернатор подчеркнул, что в рамках информационной безопасности в органах власти активно внедряется отечественное программное обеспечение.

«В современном мире внедрение информационных технологий — необходимое условие развития государства. Здесь мы добились определённых успехов. В органах исполнительной власти по требованиям безопасности аттестованы все рабочие места. Сеть передачи данных правительства Тульской области подключена к российскому государственному сегменту Интернета. Официальный портал tularegion.ru перемещен на серверные мощности ФСО России. В сети правительства Тульской области используются исключительно отечественные сертифицированные средства защиты информации», — сказал Алексей Дюмин.

Общаясь с журналистами, глава региона также напомнил, что в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году Тульская область примет большое количество иностранных гостей и жителей других регионов страны. Поэтому вопросам безопасности на железнодорожном и автомобильном транспорте уделяется особое внимание. Вместе с тем Алексей Дюмин подчеркнул, что обеспечить людям безопасность и комфортное пребывание в регионе — одна из приоритетных задач правительства области.