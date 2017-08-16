Путин: Погрузочные тарифы в российских портах будут переведены на рубли
Калининград, 16 августа, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Тарифы компаний, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы в российских морских портах, с 1 января 2018 года должны быть переведены на рублёвые расчёты, заявил президент России Владимир Путин.
Такое поручение глава российского государства дал во время совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры северо-запада России.
Решение принято по запросу главы ФАС Игоря Артемьева. По его мнению, это заставит иностранные компании закупать рубли для соответствующих расчётов, а приток средств по этим операциям можно использовать для развития инфраструктуры.
«С 1 января переходим на этот режим работы, но с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов», — сказал Владимир Путин в ответ на данный запрос.
Стоит отметить, что затем президент Путин поинтересовался у заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова, по какой причине Минфин до сих пор не перевел указанные тарифы в рубли.
«Какие-то проблемы? У вас возражения какие-то есть по этому поводу?», — спросил глава российского государства.
После заверений в том, что Минфин не возражает, Владимир Путин напомнил, что такие меры будут полезны для укрепления российской национальной валюты.