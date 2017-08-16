Калининград, 16 августа, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Тарифы компаний, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы в российских морских портах, с 1 января 2018 года должны быть переведены на рублёвые расчёты, заявил президент России Владимир Путин.

Polartrans.ru Порт Мурманск

Такое поручение глава российского государства дал во время совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры северо-запада России.

Решение принято по запросу главы ФАС Игоря Артемьева. По его мнению, это заставит иностранные компании закупать рубли для соответствующих расчётов, а приток средств по этим операциям можно использовать для развития инфраструктуры.

«С 1 января переходим на этот режим работы, но с оговорками для конкретных ситуаций и конкретных проектов», — сказал Владимир Путин в ответ на данный запрос.

Стоит отметить, что затем президент Путин поинтересовался у заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова, по какой причине Минфин до сих пор не перевел указанные тарифы в рубли.

«Какие-то проблемы? У вас возражения какие-то есть по этому поводу?», — спросил глава российского государства.

После заверений в том, что Минфин не возражает, Владимир Путин напомнил, что такие меры будут полезны для укрепления российской национальной валюты.