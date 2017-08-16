Москва, 16 августа, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Заявления Минэкономразвития о стремлении российской валюты уйти от доллара противоречат законам экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев, комментируя заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

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«Дедолларизация — это полный уход от доллара, при котором физлица и юрлица избавляются от него. Я такого тренда не заметил», — пояснил Николаев.

По его словам, в таком случае предложение долларов возрастает, а соответственно, по всем законам экономики, это должно вести к снижению цены доллара и к укреплению национальной валюты.

«Но если мы посмотрим на доллар, то видно, что за лето он достаточно существенно укрепился и его стоимость возросла с 56 до 60 рублей. Это сильное укрепление. Непонятно, что это за дедолларизация, при которой цена валюты, от которой избавляются, растет. Это противоречит законам экономики», — отметил Николаев.

Кроме того, о том, что российская экономика не готова к отказу от доллара говорит и тот факт, что в обычных обменниках не осталось валюты.

«Я понимаю, что министр не ходит по пунктам обмена валюты, но я в последнее время не раз сталкивался с тем, что в них просто валюты нет, так как никто не продавал. Речь не идет о крупных банках, там проблем нет, но в небольших обменниках такое встречается», — заявил Николаев.

Напомним, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 16 августа заявил, что в России заметен «большой тренд» на дедолларизацию экономики.