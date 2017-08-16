Комрат, Молдавия, 16 августа, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон 19 августа примет участие в мероприятиях в Комрате в честь Дня провозглашения Гагаузской Республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Додон сообщил 16 августа по итогам встречи с башканом (главой) Гагаузии Ириной Влах.

Guttorm Flatabø Стелла при въезде в гагаузский район

«Принял приглашение принять участие 19 августа в праздновании Дня провозглашения Гагаузской Республики и Дня города Комрат. С удовольствием поздравлю жителей автономии с этими праздниками», — заявил Додон.

Это первый случай, когда президент Молдавии примет участие в праздновании Дня провозглашения Гагаузской Республики. До сих пор самым высокопоставленным гостем из Кишинева на таких празднованиях был Валериу Стрелец, который занимая пост премьер-министра Молдавии посетил Комрат 19 августа 2015 года.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии и «волонтеров» из Румынии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».