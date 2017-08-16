Донецк, 16 августа, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Оперативники Министерства государственной безопасности ДНР задержали группировку украинских диверсантов во главе с ее лидером — военнослужащим спецназа сил специальных операций ВСУ. Об этом сегодня, 16 августа, рассказали представители МГБ ДНР.

Mil.ru Диверсант

В ходе проведения совместной операции правоохранительными органами ДНР пресечена попытка проведения диверсионно-террористического акта, подготовленного украинскими спецслужбами, целью которого был один из важнейших объектов инфраструктуры республики. Удалось установить, что с целью подготовки диверсионно-террористического акта сотрудниками контрразведки СБУ подобрана и направлена в ДНР группа лиц, лидером которой являлся военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР МО Украины из города Харьков — Олег С., 1976 года рождения. Перед осуществлением диверсии группа диверсантов и ее лидер были задержаны правоохранителями республики.

По данным Министерства государственной безопасности, одной из основных задач СБУ было уничтожение телевизионной вышки в Петровском районе Донецка.

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В МГБ ДНР добавили, что ранее украинские спецслужбы уже предпринимали попытку уничтожить передающее устройство с помощью переброшенных в ДНР диверсантов, которые также находятся под арестом.

«Олег С. в апреле 2014 года был призван по мобилизации, проходил службу в 22 мотопехотном батальоне на должности стрелка сектора «А» Луганской области. Далее я перешёл в 37-й батальон на должность сапера сектора «Б» и «М» Мариуполя. Занимался построением минных заграждений в Авдеевке. Далее прошел специальную подготовку под Житомиром на полигоне. Получил навыки снайперской работы, минно-взрывного дела, тактической медицины, ориентирования на местности и огневой подготовки. По распределению был направлен в 8-й полк сил специальной операции на должность снайпера. Дислоцировались в Луганской области в городе Старобельск, где контролировал линию разграничения. После службы поступило предложение от контрразведки СБУ. Подумав, я согласился на это, так как хотел работать в главной структуре, и мне было отработано задание по совершению диверсионного акта в городе Донецке. Для этих целей от сотрудников я получил второй поддельный паспорт на чужую фамилию, и был направлен в город Донецк. Здесь была организована конспиративная квартира. План операции включал в себя четыре этапа: адаптация в городе — для этих целей я получал инструкции, купил карту, чтобы ориентироваться в городе; рекогносцировка самого объекта телемачты (наблюдение охраны, присутствие лиц и подходы к самому объекту); непосредственно сам подрыв и отход. Уже на втором этапе я начал получать от куратора средства: взрывчатку, оружие, — все это находилось на конспиративной квартире. Съездил, проверил, посмотрел местность, и на втором этапе был задержан», — рассказал украинский диверсант на допросе.

Сотрудник спецслужбы ДНР дал комментарий относительно деятельности диверсионно-разведывательной группировки, которая действовала по заданию Службы безопасности Украины:

«Основной фигурант, лидер группы диверсантов, которая планировала осуществить подрыв телевышки, сказал, что все они выходцы из 8-го полка специального назначения Главного управления разведки министерства обороны Украины. Бойцы этого полка уже неоднократно принимали участие в диверсиях. Так, в ЛНР была недавно задержана группа. Из этого мы делаем вывод, что этот полк специально сформирован для осуществления диверсий на территории республик. Все они профессионалы, их командир — элитный снайпер, неоднократно принимал участие в прорывах — прикрывал группы диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию республик. В личном общении он все это подтвердил, сказал, что на его счету много жертв, в том числе и среди мирного населения. Операция по их обезвреживанию была давно нами спланирована, группа была задержана еще в феврале, но из оперативных соображений информация предана огласке только сейчас. Важно то, что для властей Украины одной из основных целей являются объекты, связанные с телевизионным вещанием. Сильно их достает, что наши вышки вещают на подконтрольную Украине территорию. И Турчинов неоднократно заявлял, что они подавят сигнал «сепаратистов», но поскольку ни политическим, ни техническим путем у них это не получилось, они решили действовать с помощью диверсий. И мы прекрасно понимаем, что это не последняя такая попытка, что они будут продолжаться. Поэтому телевизионная вышка у нас под усиленной охраной».

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