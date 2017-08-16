Осло, 16 августа, 2017, 17:18 — ИА Регнум. «Нравится нам Владимир Путин или нет, но у себя на родине он имеет поддержку 86% населения. А наш фаворит Петр Порошенко едва набирает 1% народной любви, — отмечает норвежский публицист Пол Стейган на им же созданном в 2014 году и весьма популярном ныне сайте Steigan blogger. — Мы не имеем права спокойно относиться к процентам украинского президента хотя бы потому, что Норвегия Киеву после победы Майдана подарила миллионы крон, и как минимум должна поинтересоваться, куда пошли эти деньги».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

По сведениям автора, «украинские олигархи ныне чувствуют себя вольготно и богато, как никогда, в то самое время, когда средний доход рядового украинца составляет $ 200. Средняя продолжительность жизни в государстве составляет 66 лет, а ее население за 2016 год уменьшилось на 170 тысяч человек — из страны бегут все, кто может это сделать».

Читайте также: Британские эксперты: Уровень жизни в Киеве сильно упал за пять лет

Автор сообщает с некоторым облегчением, что «теперь мы можем в открытую сказать, что на Украине процветает нацизм: этим летом добровольческий батальон «Азов» организовывал для детей военизированный лагерь».

Стейган саркастически замечает, что нацизм существовал на территории незалежной и раньше, но его нельзя было называть нацизмом. И только теперь, когда Конгресс США принял решение о запрете поставок оружия «Азову» называть нацистов нацистами стало можно. Американский парламент разрешил.

Читайте также: Кредиторы заставят Украину отдавать долги лесом и землей: обзор экономики