Вашингтон, 16 августа, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Военно-морской флот США принял от компании Raytheon четырехтысячную по счету крылатую ракету «Томагавк», сообщает 16 августа пресс-служба компании.

Tim Evanson Ракеты Tomahawk Block IV

«Юбилейная» ракета изготовлена в версии Block.IV. По словам вице-президента Raytheon Air Warfare Systems Майкла Джарретта, компания не почивает на лаврах прошлых достижений и постоянно модернизирует своё изделие.

«Когда дело доходит до универсальности, точности и огневой мощи, никакая другая крылатая ракета в мире не сравнится с «Томагавком», — заявил Джарретт.

Справка ИА REGNUM : крылатая ракета «Томагавк» состоит на вооружении надводных кораблей и подводных лодок ВМС США. Ракета предназначена для высокоточного поражения наземных объектов на дальности (по разным заявлениям) от 1500 до 2400 км, а также надводных целей на расстоянии до 500 км.

Боевые запуски крылатых ракет «Томагавк» ВМС США производили более 2300 раз. Ракеты данного типа также состоят на вооружении Королевского военно-морского флота Великобритании.

Стоит отметить, что в России принято на вооружение семейство отечественных крылатых ракет «Калибр». Дальность поражения наземных целей этими ракетами до сих пор официально не заявлена, атака надводных целей ракетами «Калибр» может производиться на удалении до 700 км.