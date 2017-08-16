Вашингтон, 16 августа, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил похвалить лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, который ранее заявил, что повременит с ядерным ударом по острову Гуам в Тихом океане. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 16 августа.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Ким Чен Ын решил пока что не проводить ракетные пуски в сторону острова Гуам в Тихом океане, на котором расположены американские военные базы с ядерным оружием. При этом лидер Северной Кореи предостерег США от агрессивных действий в отношении КНДР.

Такое решение Ким Чен Ына Трамп назвал «мудрым и обоснованным».

«Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень разумное и взвешенное решение. Альтернативное было бы катастрофическим и неприемлемым», — написал Трамп.

При этом американский президент не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Стоит отметить, что в последние дни многие дипломаты и эксперты стали говорить о необходимости охладить «горячие головы» в Вашингтоне и Пхеньяне.

Сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что поведение «горячих голов» несколько изменилось.

«В последнее время мы отмечаем, что риторика стала чуть-чуть спокойнее. Наверное, надо приветствовать, по крайней мере, надеяться, что горячие головы немножко остудились», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров заявил, что возможности экономического давления на КНДР по линии ООН практически исчерпаны и для решения проблемы северокорейской ядерной программы необходимо предпринимать ответственные политические шаги.