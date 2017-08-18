Москва, 18 августа, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Подписанный Трампом меморандум о расследовании возможных нарушений Китаем прав интеллектуальной собственности встревожил Пекин. Сможет ли этот шаг перерасти в полноценную торговую войну США и КНР, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Скорое введение ограничительных мер со стороны США против своих китайских партнеров в настоящий момент представляется маловероятным. Четкое выполнение Китаем санкций в отношении Северной Кореи и стремление освоить китайский рынок энергоносителей делают вопрос о конфронтации на данном этапе как минимум несвоевременным. Кроме того, внутриамериканские политические события, скорее всего, заставят Трампа переключить внимание на собственные проблемы, которые могут начаться у него в результате роста радикальных настроений в самих США. Теракт в Шарлотсвилле, произошедший 12 августа, явным образом дискредитирует националистическую и протекционистсткую политику, проводимую новым хозяином Белого дома.

Если политические последствия столкновения в Шарлотсвилле будут нарастать, президентство Трампа может быть дискредитировано, несмотря на все осуждения сторонников превосходства белой расы, прозвучавшие как в исполнении самого Трампа, так и вице-президента Пенса. Антикитайская политика Трампа может получить отголосок в виде радикализации внутриполитической ситуации в США.

Читайте подробности: Трамп готовит ловушку для Китая, а элита США — для Трампа

Обратите также внимание на другие статьи Саркиса Цатуряна по актуальным вопросам международной политики.