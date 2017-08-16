Ташкент, 16 августа, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 августа подписал указ, согласно которому с 1 января 2019 года в стране вводятся в действие биометрические паспорта гражданина страны для выезда за границу, сообщает сайт президента Узбекистана.

Sarvar19882013 Паспорт Узбекистана

В настоящее время гражданам Узбекистана для выезда за рубеж необходимо иметь в паспорте специальный разрешительный стикер, который выдает МВД. Срок действия стикера — два года.

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Согласно тексту указа, с 1 января 2019 года порядок оформления стикера разрешительной записи для выезда за границу отменяется. Указом установлено, что действующий биометрический паспорт гражданина Узбекистана образца 2011 года является документом, удостоверяющим личность и гражданство его владельца, и используется на территории страны.

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Граждане Узбекистана могут выезжать из страны на территорию государств, в которые не требуется въездная виза (страны СНГ, кроме Таджикистана), с использованием действующего биометрического паспорта до 1 января 2021 года.

Также гражданам можно выезжать со старым паспортом в страны, куда требуется оформление въездной визы, однако только до истечения срока действия стикера.

«Прием граждан, сбор данных, формирование электронной заявки на получение нового биометрического паспорта и последующая выдача персонализированного документа осуществляется подразделениями миграции и оформления гражданства МВД, Консульским управлением МИД и консульскими учреждениями республики за рубежом», — говорится в указе.

Кабинету министров Узбекистана поручено в срок до 1 декабря 2017 года утвердить государственный стандарт биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу.

Также ряду ведомств поручено в срок до 1 января 2018 года внести на утверждение проект Положения о паспортной системе в Узбекистане и порядке выезда за границу граждан страны в новой редакции с учетом требований настоящего указа.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте страны Виктора Махмудова.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время для выезда граждан Узбекистана во все страны мира, за исключением ряда государств — участников СНГ, наряду с биометрическим паспортом необходимо оформление двухгодичного стикера разрешительной записи для выезда за границу.

Данная система является определённым сдерживающим фактором для свободного передвижения граждан Узбекистана.

На сегодняшний день практически все страны мира, кроме Узбекистана и Северной Кореи, применяют два типа документов — для внутреннего и внешнего использования.

Введение заграничного паспорта призвано исключить бюрократическую составляющую и факты проявления коррупции при оформлении документов для выезда за границу, увеличить срок действия проездного документа, максимально упростить процедуру прохождения гражданами паспортного контроля в пунктах пропуска государственной границы.