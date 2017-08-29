Санкт-Петербург, 29 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 16 августа Керенский, Авксентьев, Брешко-Брешковская выехали из Москвы в Петроград.

Пожар

Союзная социалистическая конференция в Лондоне закончила свою работу. Относительно участия в Стокгольмской конференции соглашения не достигнуто. Предусмотрен созыв новой межсоюзной конференции.

Заседание Бюро ВЦИК постановило:

«а) Обратиться к Параделову с вопросом о положении охраны пороховых заводов; б) обратиться с таким же вопросом в завкомы и в Охтенский завод и предложить им общие меры охраны; в) делегировать члена ВЦИК для осведомления рабочих об усилении охраны».

Бюро выражает свое недоумение по поводу размещения в № 144 «Известий» статьи с характеристикой выступления Чхеидзе и не удовлетворено разъяснением, помещенным редакцией в № 145.

Бюро считает заседание Совета, назначенное на 18 августа, неотложным.

На Путиловском заводе прошел 8-тысячный митинг, заявивший большевистскую позицию.

Вид на корпуса Путиловского завода

В Петрограде сгорел завод Вестингауза, изготовлявший шрапнели и снаряды, а также тормоза «Вестингауза». Убытки огромны. До мнению членов завкома, имеются признаки поджога. За последние три месяца произошли пожары на четырех заводах, работающих на оборону. Из провинции поступают такие же сведения.

Началась всеобщая стачка кожевников в Москве, бастует свыше 100 000 рабочих. Требования экономические.

После того как финские сеймовые депутаты не были допущены в постоянное здание сейма, они собрались в старом здании земских чинов. Представители всех партий выразили свой протест против «реакционных мероприятий» правительства, не допустившего собрания сейма. Единогласно было принято предложение о том, что тальман созовет сейм, когда признает это нужным.

Чрезвычайное собрание Совета признало, что роспуск финляндского сейма не соответствует принципам демократии. Собрание считает недопустимым вмешательство в разгон сейма военных сил.

В Москве открылся Всероссийский церковный собор. На богослужении в Успенском соборе присутствовали Керенский, Авксентьев, Карташев, Родзянко и др.

Заслушан ряд приветствий. Руднов (городской голова, эсер) сказал:

«Пока будет жить русский народ, в душе его будет гореть вера христианская».

По телеграфу получен от Корнилова «низкий поклон, привет» и т. д.

На железнодорожном съезде в Москве принята резолюция, где съезд, решительно протестуя против объявленной профсоюзом паровозных бригад угрозы забастовкой, призывает все железнодорожные организации и всех железнодорожников не только воздержаться от участия в ней, но и принять все меры товарищеского воздействия к тому, чтобы эта забастовка не была проведена в жизнь.

Рабочие

С 10 по 16 августа состоялась первая областная конференция профсоюзов Урала, соединяющая 145 000 организованного Уральского пролетариата. По всем вопросам приняты резолюции большевистского характера.

Открылась Петроградская губернская конференция партии эсеров. С докладом о совете партии выступил Калис, о текущем политическом моменте —Спиридонова. Постановлено было присоединиться к резолюции по текущему моменту, предложенной на совете партии меньшинством.

Далее было заслушано сообщение о разгоне Грозненского Совета и принята резолюция:

«Ознакомившись с возмутительнейшим фактом разгона Исполкома Грозненского Совета рабочих, солдатских и казацких депутатов и находя, что этот разгон является яркой иллюстрацией все более наглеющей контрреволюции, против которой правительством не принимается никаких решительных мер, Петроградская губернская конференция партии эсеров обращается в ЦК партии с предложением потребовать от вошедших во Временное правительство социалистов-революционеров немедленного принятия следующих мер:

1) разгона контрреволюционных военных организаций — военной лиги, союза офицеров армии и флота и т. д.— и ареста их руководителей;

2) решительного обуздания реакционной печати;

3) роспуска Госдумы и Госсовета, являющихся ныне источниками реакционной пропаганды н концентрирующих вокруг себя силы для контрреволюционных действий.

Только эти решительные меры могут обезопасить дальнейшее развитие русской революции, восстановить авторитет революционных организаций и предотвратить стихийное движение масс против контрреволюции и контрреволюционеров».

Резолюция принята 22 голосами против 1.

Состоялось заседание ЦК партии кадетов. Большинство участников его сошлось на том, что Московское совещание дало максимум того, чего можно было ожидать.