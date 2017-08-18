Киев, 18 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Самой удивительной чертой в истории «банкопада» можно назвать роль Нацбанка Украины, «очистившего и оздоровившего» банковскую систему. Валерия Гонтарева, экс-глава НБУ, вошла в число лучших банкиров Европы по версии Global Finance. Но все большее число примеров убеждает наблюдателя в том, что развал является целевым и служит чьим-то конкретным интересам. Никакими законами рынка в данном секторе и не пахнет. Глава ВТБ Андрей Костин, общаясь с прессой во время Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге, высказал мнение, что Порошенко и НБУ играют в две руки, выжимая российские банки, создавая для их работы неблагоприятные условия.

Иван Шилов REGNUM Обзор банковского сектора Украины

Но в связи с общей взаимосвязанностью банковской системы «обстрел по площадям» валит в пропасть собственную украинскую систему финансов.

Читайте подробности в статье: Кто-то в Киеве очень хочет «отжать» российские банки на Украине: обзор

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