Калининград, 16 августа, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Калининграде увековечена память героя Семилетней войны, благодаря полководческому таланту которому в 18-м веке Восточная Пруссия вошла в состав Российской империи. Речь идёт о генерал-фельдмаршале Петре Румянцеве, о котором современники высказывались как о русском полководце «европейского уровня».

Фрагмент улицы Генерал-фельдмаршала Румянцева в Калининграде

Сегодня, 16 августа, депутаты горсовета Калининграда единогласно проголосовали за переименование улицы Горной в улицу Генерал-фельдмаршала Румянцева.

Генерал-фельдмаршал Пётр Румянцев увековечен на купюре Приднестровской Молдавской Республики

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что улица Горная расположена в Центральном районе Калининграда и идёт вдоль парка Победы — ключевого места торжеств 9 мая в Калининграде. До немецко-фашистской агрессии против СССР этой улицы в Кёнигсберге не существовало (район представлял собой слабозаселённый западный пригород Кёнигсберга).

После Победы над Третьим рейхом и передачи Восточной Пруссии Советскому Союзу этот район стал застраиваться. Название улицы Горная известно с 60-х годов прошлого столетия (например, в 1960 году трамвай ходил по маршруту №8: «Мясокомбинат — улица Аллея Смелых — улица Дзержинского — улица Октябрьская — улица Старогородская (сейчас часть Московского проспекта в районе руин орденского замка. — ИА REGNUM ) — улица Горная — улица Правая Набережная — вагоноремонтные мастерские»).

Идея увековечить память о русском следе в истории Восточной Пруссии принадлежит Российскому военно-историческому обществу. В 2014 году РВИО уже установило на улице Горной 11-метровый монумент с надписью «Благодарная Россия героям Первой мировой». Вкупе с парком Победы и Стелой 1200 гвардейцам, штурмовавшим Кёнигсберг в 1945 году, весь комплекс на новой улице Генерал-фельдмаршала Румянцева знаменует преемственность поколений и традиций русского оружия.

Памятник «Благодарная Россия героям Первой мировой» на новой улице в Калининграде

ИА REGNUM напоминает, что Петр Румянцев прославился взятием прусской крепости Кольберг (ныне это польский город Колобжег) во время Семилетней войны. Но перед этим, в январе 1758 года, войска Румянцева победоносно вошли в Кёнигсберг, после чего на четыре года Восточная Пруссия стала частью Российской империи (подробнее об этом историческом периоде читайте в материале «Кёнигсберг-Иуда»).

Румянцев был похоронен в Киево-Печерской Лавре у соборной церкви Успения, которая была взорвана фашистами в 1941 году. И в этом акте вандализма спустя двести лет вновь прослеживается «восточно-прусский след». Дело в том, что разграблением Киево-Печерской Лавры перед уничтожением руководил нацистский преступник, гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох.