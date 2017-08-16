Москва, 16 августа, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке существенно снизились, и ипотечные заемщики стараются воспользоваться этим. Об этом корреспонденту 16 августа заявил руководитель дирекции розничного бизнеса Росевробанка Дмитрий Фалалеев.

Mil.ru Ипотека

Исследование банка «Российский капитал» показало, что основной тенденцией рынка ипотечного кредитования стало рефинансирование, передает 16 августа газета «Известия». За первую половину 2017 года граждане смогли рефинансировать займов на 35 млрд рублей, что составляет 4,5% от всего ипотечного рынка.

«Дело в том, что ставки по ипотеке достигли рекордных минимумов, и ипотечные заёмщики пользуются этим: перекредитовываясь, они снижают ставку по своему кредиту», — объясняет Фалалеев.

Особенно необходимо такое перекредитование гражданам, которые приобретали жилье в 2014—2015 году. Тогда ставки по ипотеке достигали 20%.

По расчетам Фалалеева, такой тренд будет только набирать обороты, поскольку Центробанк РФ постепенно снижает ключевую ставку и планирует ее дальнейшее уменьшение. Кроме того, активно снижает ставки по ипотечному кредитованию и «Сбербанк».

"Банки скоро начнут активно бороться за своих клиентов и будут предлагать программы по снижению ставки по ранее выданным кредитам, а также предлагать клиентам других банков программы по снижению ставки по ипотеке», — уверен Фалалеев.