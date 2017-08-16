Ярославль, 16 августа, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов встретился с сыном полного кавалера ордена Трудовой Славы Валентины Федоровны Ганненко, в ходе которой принято решение о выделении земельного участка героине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сын Валентина Федоровны Владимир Ганненко. Как сообщало ранее ИА REGNUM, женщина обратилась в мэрию с просьбой о предоставлении земельного участка на основании федерального закона, однако в департаменте архитектуры и земельных отношений ей ответили, что данная льгота в региональном законе предусмотрена лишь для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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«Меня пригласили сегодня к Владимиру Витальевичу Слепцову. На встрече присутствовал директор департамента архитектуры, представители других подразделений. Обещали решить вопрос в течение двух дней. Я искренне благодарен мэру за оперативное решение проблемы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Ганненко.

В областной думе также внимательно рассмотрели публикацию ИА REGNUM об отказе кавалеру ордена Трудовой Славы. Юридическая служба областной думы, проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что мэрия в основаниях для отказа допустила ошибку. Однако сам отказ, возможно, был правомерен.

«Мэрия в своем ответе перепутала все на свете. Они сослались на ФЗ 4301−1, в котором говорится о кавалерах ордена Славы. Но Валентина Федоровна кавалер другого ордена — ордена Трудовой Славы. Льготы этой категорией регулируются законом № 5 ФЗ «О ветеранах». Это закон прямого действия, и никакого отношения к областному закону он не имеет, наш закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки тем категориям, которые не попали в федеральный закон, например спортсменам и обманутым дольщикам. Так что ссылка на нормы регионального закона, как минимум, некорректна. Что же касается отказа, то он, может быть, правомерен, так как натуральные льготы были заменены денежными компенсациями и получение земли по этой льготе возможно только при отказе от денежной компенсации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.

Так или иначе, но ситуация разрешилась и полный кавалер ордена Трудовой Славы Валентина Федоровна Ганненко получит земельный участок в городе Ярославле.