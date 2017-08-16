Москва, 16 августа, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом сегодня, 16 августа, сообщила журналистам её подруга актриса Лариса Гузеева.

Цитата из кф «Выйти замуж за капитана». Реж. Виталий Мельников. 1985. СССР Вера Глаголева

«Да, она умерла», — сказала Гузеева.

Причина смерти Глаголевой не сообщается. Союз кинематографистов России и Гильдия актёров России пока никак не прокомментировали эту информацию.

Глаголева — известная актриса и кинорежиссер. Она родилась в 1956 году в Москве. В кино дебютировала сразу по окончанию школы в картине режиссера Родиона Нахапетова «На край света» (1975). Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне (Югославия).

Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась ещё в нескольких его фильмах — «Враги» (1977), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «О тебе» (1981) «Идущий следом» (1984), «Зонтик для новобрачных» (1986).

Также она снималась и у других кинорежиссеров. Известны её роли в картинах «Сошедшие с небес», «Искренне Ваш…» и другие.

В 1990 году Глаголева дебютировала как кинорежиссер, сняв фильм «Сломанный свет», где сыграла также главную роль. Затем она сняла картины «Заказ» (2005), «Чертово колесо» (2006). Её четвертая картина — «Одна война» (2009) завоевала десятки кинопремий.

О дате и месте прощания и похорон пока не сообщалось.