Ушла из жизни актриса Вера Глаголева
Москва, 16 августа, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом сегодня, 16 августа, сообщила журналистам её подруга актриса Лариса Гузеева.
«Да, она умерла», — сказала Гузеева.
Причина смерти Глаголевой не сообщается. Союз кинематографистов России и Гильдия актёров России пока никак не прокомментировали эту информацию.
Глаголева — известная актриса и кинорежиссер. Она родилась в 1956 году в Москве. В кино дебютировала сразу по окончанию школы в картине режиссера Родиона Нахапетова «На край света» (1975). Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне (Югославия).
Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась ещё в нескольких его фильмах — «Враги» (1977), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «О тебе» (1981) «Идущий следом» (1984), «Зонтик для новобрачных» (1986).
Также она снималась и у других кинорежиссеров. Известны её роли в картинах «Сошедшие с небес», «Искренне Ваш…» и другие.
В 1990 году Глаголева дебютировала как кинорежиссер, сняв фильм «Сломанный свет», где сыграла также главную роль. Затем она сняла картины «Заказ» (2005), «Чертово колесо» (2006). Её четвертая картина — «Одна война» (2009) завоевала десятки кинопремий.
О дате и месте прощания и похорон пока не сообщалось.